Amadeus su Nove com' è andato il suo primo giorno? Impressioni e ascolti tv

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 settembre 2024) Doppio programma in poche ore per Ama, che ha esordito sucon Chissà chi è e Suzuki Music Party. Ma con quali risultati? Il 22 settembre 2024 passerà alla "storia della televisione" come l'Ama Day, ovvero ilin cuiha debuttato ufficialmente su, con ben 2 programmi. Dopo decenni di onorato servizio pubblico, Amedeo Umberto Rita Sebastiani ha ceduto alla ricca corte di Warner Bros Discovery con un access prime time e un prime time, ovvero Chissà chi è e Suzuki Music Party, terremotando da subito i social. I soliti format Preceduta da settimane di intensa campagna mediatica, la serata evento ha segnato il ritorno in tv di114 giorni dopo l'ultimissima sua puntata di Affari Tuoi, andata in