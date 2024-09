?? Cagliari-Cremonese il Pronostico | info formazioni e scommesse di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lamette di fronte ile la, due squadre con storie e ambizioni diverse. Da un lato, i sardi lottano per mantenere la categoria dopo stagioni difficili in Serie A sotto la guida di Davide Nicola, uno specialista nelle salvezze. Dall’altro lato, lacerca di tornare nella massima serie, memore della cavalcata che la portò alle semifinali della scorsa edizione del trofeo. Chi vincerà questa sfida potrà sognare in grande, dato che agli ottavi attende la Juventus allo Stadium.