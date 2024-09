Urbania-K Sport | ecco il derby che accende la giornata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Con la terzasi comincia ad entrare nel vivo del campionato di Eccellenza. Molto atteso il- Kmentre l’Urbino giocherà in casa con i PortualI Ancona e l’Alma Juventus sarà impegnata sul terreno di Montegranaro. Calcio d’inizio alle ore 15,30. Urbino- Portuali Ancona. "Subito una partita che pesa – chiosa il dg dell’Urbino Ivan Santi – perché dopo la sconfitta di Montefano c’è subito voglia di riscatto e di riprendere il cammino verso le posizioni di testa. Il mister e i ragazzi sono pronti a questo match che dobbiamo interpretare bene da subito. Non abbiamo alcuna pressione perché siamo ben consapevoli dei nostri mezzi ma sappiamo anche che dobbiamo ancora migliorare in tanti aspetti. Abbiamo cambiato mentalità e diversi attori quindi ci vuole un po’ più di tempo ad assorbire meccanismi e situazioni di gioco.