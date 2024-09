Terremoto alla Roma | Lina Souloukou si è dimessa L’ad era sotto protezione per le minacce dopo l’esonero di De Rossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 –di Daniele Dee la rivolta della tifoseria, sono arrivare le dimissioni della Ceo. Proprio sabato la notizia che la manager era finitatutela delle forze dell'ordine per lericevute a seguito del licenziamento dell’ex ‘Capitan futuro’. Un provvedimento che aveva riguardato anche i figli di 3 e 8 anni. Ora il nuovo colpo di scena. La nota del club: “L'Ascomunica che l'Amministratore Delegatoha rassegnato le dimissioni. Ringraziamoper la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali – aggiunge il comunicato –. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”.