Sportcity Day 2024 | oltre 600 mila partecipanti in tutta Italia alla manifestazione che promuove la pratica sportiva

(Di domenica 22 settembre 2024) La Repubblica del Movimento si è trasformata in un universale Confederazione dello sport e del benessere.l’, oggi, si è trasformata dalle 10 al tramonto in un’unica palestra a cielo aperto dove600.000 persone hanno potuto vivere insieme l’emozione dire le attività più amate e di conoscere nuove discipline sportive. Dai 3 ai 90 anni, sono stati tutti protagonisti della 4^ edizione delloDay, l’evento ideato, promosso ed organizzato dFondazionecon il sostegno di Enti Locali, Federazioni Sportive, Enti di Promozione, ASD e con l’USSI. 163 città, da nord a sud della penisola, capoluoghi e piccoli borghi, grandi città e realtà di provincia, protagoniste in egual misura in una la domenica che ha voluto regalare ai cittadini una giornata da ricordare.