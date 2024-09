Sammaurese c’è il Prato Ma serve il riscatto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Secondo impegno casalingo consecutivo per la. L’avversario di oggi è ilreduce dal pareggio a reti bianche della scorsa domenica con il Lentigione. L’obiettivo per i giallorossi allenati da Mirko Taccola deve essere quello di muovere la classifica e rinsaldare la fiducia sicuramente intaccata dalla sconfitta subita contro il Ravenna. Oggi Taccola potrebbe dover cambiare qualcosa in attacco: Pacchioni uscito a fine primo tempo domenica scorsa per guai muscolari non pare in grado di scendere in campo oggi, non mancano comunque le alternative. Jeffers Imoh sembra il naturale sostituto di Pacchioni ma Taccola potrebbe optare per un attacco più leggero con Gaetani al centro per puntare sulla rapidità e tecnica più che sulla forza.