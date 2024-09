Roma è la capitale degli studenti universitari senza casa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 22 settembre 2024) Piove forte ae in via de Lollis 24, per il secondo lunedì consecutivo, glidel collettivo Cambiare Rotta protestano contro il caro affitti. Sotto la tettoia dell’ingresso di LazioDisco (l’Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza) fianco a fianco, tengono uno striscione con scritto: “Anno nuovo stessi problemi.non c’è diritto allo studio”. C’è sciopero dei mezzi pubblici in città e qualcuno di loro non è riuscito raggiungere il presidio. I corsiinizieranno tra poche settimane, ma intanto da qua, nello storico quartiere – un tempoo – di San Lorenzo, gettano le basi per un nuovo anno di proteste. «Vogliamo dare una sveglia», afferma uno di loro innesco, «perché i problemi dello scorso anno sono gli stessi dell’anno accademico che sta iniziando».