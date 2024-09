Probabili formazioni Napoli-Palermo | sedicesimi Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Ledi, match deidi finale di. La partita è in programma allo stadio ‘Maradona’ alle 21:00 di giovedì 26 settembre. Un derby del sud tutto da vivere che vede gli uomini di Antonio Conte ovviamente favoriti, ma occhio alle sorprese. Nel turno preliminare il Modena ha trascinato i partenopei ai rigori e Conte non vuole brutte sorprese. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva tv suUno oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset. Sportface.it in questi giorni vi terrà aggiornati con gli approfondimenti sulle possibili mosse dei due allenatori. Chi vince, trova la Lazio nel prossimo turno.– Ampio turn over per Conte. Gilmour, McTominay e Neres cercano posto. Con loro anche i ‘vecchi’ Raspadori e Simeone. Cambi previsti anche in difesa con Marin e Juan Jesus.