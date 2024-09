Polizza casa obbligatoria una tassa occulta | sul tavolo del governo esplode un caso politico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) L'assicurazioneper lanon piace a Matteo Salvini. «Lo Stato può dare delle indicazioni, questo vale anche per l'assicurazione, può dare un consiglio, però non viviamo in uno Stato etico, dove lo Stato impone, dove lo Stato vieta o obbliga a fare». L'idea di renderel'assicurazione sullaera stata rilanciata dal ministro Nello Musumeci nella conferenza stampa sull'alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche: «Ci avvieremo, gradualmente, all'obbligo di sottoscrivere unacontro rischi naturali per le case in Italia. È finito il tempo in cui lo Stato poteva erogare risorse per tutti e per sempre». La fuga in avanti del ministro con delega alla Protezione Civile, però, ha scatenato la reazione della Lega, che non ha gradito modi e tempi della proposta.