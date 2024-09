Pilotto Galliani e Giada Turato Amori veri e no

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Crippa Amore che vieni, amore che vai, cantava De André. In questa calda estate ormai al termine, la città di Monza ha chiuso con due storie d’amore, per così dire, dagli esiti opposti. Da un lato Adriano, milanese ormai solo di residenza ma monzesissimo nel cuore, ha voluto sposarsi. Nella sua città. L’esperienza non gli manca, visto che è la quarta volta e di candeline nel frattempo ne ha spente 80, ma stavolta ci ha tenuto a scegliere il suo Comune del cuore (ci aveva anche lavorato come geometra a inizio carriera): ed essendo senatore, per celebrare le nozze gli è toccato nientemeno che il sindaco, che gli ha pure regalato una medaglia e una spilla con i simboli di Monza, per una scelta che – come ha simpaticamente scherzato Paolo– ha portato audience alla sua città.