Piagnisteo Juve sul retropassaggio | proprio loro che hanno vinto sempre tra le polemiche

(Di domenica 22 settembre 2024) L’episodio del presuntodi Olivera a Caprile ha scatenato il malcontento tra i tifosintini, ma è curioso cheda Torino si alzino lamentele su questioni arbitrali. Durantentus-Napoli, terminata 0-0, le proteste si sono concentrate su un presuntodi Olivera verso Caprile, giudicato involontario dall’arbitro Doveri. L’episodio ha infiammato i bianconeri, con Thiago Motta in prima fila nelle proteste, ma a ben guardare, si tratta di un’azione che non avrebbe dovuto destare tanto clamore. Doveri, infatti, ha preso una decisione corretta, considerando il controllo errato di Olivera e non un passaggio volontario. Tuttavia, lantus sembra averebisogno di un capro espiatorio, e questa volta ha scelto un episodio marginale per giustificare un risultato che, di fatto, rispecchia quanto visto in campo.