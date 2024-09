Pattinaggio artistico | Gabriele Frangipani secondo al Nebelhorn Trophy Hase-Volodin su alti ritmi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Va in archivio il, celeberrima competizione internazionale didi figura in scena come da tradizione in Germania, precisamente all’Eissportzentrum di Oberstdorf, ed inserita nel circuito ISU Challenger Series. Una gara in cui anche l’Italia si è resa protagonista, complice ilposto di. L’azzurro, all’esordio stagionale, ha ottenuto la seconda piazza in entrambi i segmenti, chiudendo i conti con il punteggio 246.11. Un risultato maturato grazie ad uno short caratterizzato dal quadruplo toeloop e dal triplo axel e un libero dove l’azzurro ha staccato due tripli axel e due squadrupli differenti, precisamente salchow e toeloop. Vittoria invece per un solido Sota Yamamoto, il quale ha stampato 262.72. Più lontano invece il lettone Deniss Vasiljevs con 235.72.