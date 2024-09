Moviola Gazzetta | retropassaggio volontario di Olivera era punizione in area per la Juve

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2024) Doveri, l’arbitro di-Napoli, è al centro delle polemiche per non aver dato fallo suldiper Caprile. Al 56? il difensore tocca all’indietro e il portiere la prende con le mani. L’arbitro giudica il tocco ine lascia correre, ammonendo poi Thiago Motta per proteste. Per ladelladello Sport si tratta di un: Non bene Doveri in generale e soprattutto quando giudica inildia Caprile: erainper la. Motta protesta e prende il “giallo”. L’altra ammonizione è per McKennie (fallo tattico su Buongiorno al 33’ pt). Doveri all’inizio sorvola su Politano (fallo su Bremer) e Locatelli (su Lukaku), e ci può stare, ma doveva ammonire Neres che lancia la palla su Cambiaso a terra.