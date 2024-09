Monza è ora di vincere | Rompiamo questa catena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Non è ossessione, ma che sarebbe liberazione sì. Oppure, per restare nelle pagine del vocabolario di Alessandro Nesta, "il decollo" di una stagione che fin qui ha come unico vero rammarico il gol subito contro il Genoa e quella mancata reazione. Immaginatelo passeggiare tra le vie del centro, l’allenatore, e incappare in un tifoso a spasso che gli ricorda quanto il momento, almeno classifica alla mano, stia proseguendo "così e così". Ma lui niente: accetta, annuisce, saluta e lo racconta. Nemmeno ripensando al suo Pessina lanciato verso la porta e fermato dal fischio di Pairetto, il tecnico delperde equilibrio e lucidità. Chiamato a tornare sull’episodio, risponde così: "Ripeto che io non me n’ero accorto, ero di spalle a parlare con i miei collaboratori sul fallo fischiato. L’errore è stato grave, ma già tutti sono andati addosso a Pairetto che se ne sarà reso conto".