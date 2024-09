Manchester City-Arsenal Guardiola trema | il fedelissimo esce in lacrime

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 22 settembre 2024), guai per: ildal campo in. Nel pomeriggio odierno è andato in scena una sfida ad alta quota in Premier League: quella tra. Ad andare inizialmente in vantaggio erano stati i Citizens con la rete di Haaland al 9?. Poi, però, è arrivato il pari siglato Riccardo Calafiori il cui primo gol nel massimo campionato inglese è stato un golazo da fuori area che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali. Al termine del primo tempo, gli uomini di Arteta hanno portato a termine la rimonta con il gol di Gabriel Maghales ma prima della fine dei 45? è arrivata l’espulsione di Trossard che ha rovinato il piano gara dei Gunners. Nel secondo tempo, infatti, a dominare sul piano del gioco sono stati i padroni di casa che hanno trovato il gol del 2-2 solo alla fine del recupero grazie a John Stones.