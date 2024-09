Lunedì nero per piogge intense e abbondanti Giuliacci | dove colpiranno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) La settimana non inizierà nel migliore dei modi. Domani,23 settembre, passerà sull'Italia "un'intensa perturbazione atlantica". Che tempo dobbiamo aspettarci? Ad anticiparlo è il colonnello Mario. "Diffusee pericolo diparticolarmente", ha detto in maniera netta l'esperto per annunciare le ultime previsioni meteo. "Questa volta il peggioramento arriva da ovest, portato da una perturbazione atlantica. Anche questo sistema perturbato raccoglierà tanta energia da un Mediterraneo insolitamente caldo, e ci si possono quindi attenderelocalmentee accumuli notevoli in diverse zone del Paese", ha spiegato il meteorologo su meteo.it. C'è la possibilità di "veri e propri nubifragi" in "Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana. Lazio e Campania", ha assciurato. Occhio anche alle temperature.