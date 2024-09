Le pagelle di Juventus-Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 22 settembre 2024) La pagella della. L’allenatore (Thiago Motta), 6: La sua Juve non subisce goal, ma in attacco è incomprensibile, segna sempre meno. Funziona soltanto il sistema difensivo, il terzo 0-0 di fila in campionato. Lievi progressi rispetto ai precedenti con Empoli e Roma. Gli aspetti positivi sono il risultato e la conferma dopo il debutto indovinato in Champions. Perdere sarebbe stato peggio, ma ora bisogna cambiare passo ed acquisire pericolosità. Il portiere della. Di Gregorio, 7: La sua parata a McTominay non è impeccabile, ma efficace. Risponde alla punizione di Politano, deviata da Rrahmani, pochi minuti prima dell’intervallo. Savona, 6: Brutto inizio, perde 2 palloni in uscita. Forse è stressato da Kvara. Nonostante ciò, riesce a riprendere prestazione e ritmo. Ha personalità, struttura e passo.