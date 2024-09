iPhone 16 è nato vecchio? Le indiscrezioni sul super display di iPhone 17

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) – ##17: Un primo sguardo alleL'17 è ancora lontano dal suo lancio ufficiale, ma il mondo della tecnologia è già in fermento per le primeche emergono sullo smartphone Apple dell'anno prossimo. Non a caso, c'è sete di novità: una delle critiche più aspre mosse all'azienda dopo la presentazione L'articolo16 è? Lesuldi17 proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.