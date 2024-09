Il ruolo dell' italiana nel più clamoroso dei blitz | cercapersone ammazza-Hezbollah chi è questa donna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Si è parlato di cyber attacco appena è giunta la notizia dei circa 3000esplosi simultaneamente in Libano e Siria. E ora nel caso dei cerca persone difatti esplodere dal Mossad spuntano altri elementi. In particolare, come scrive il Corrierea Sera - ad attirare l'attenzione è Cristiana Rosaria Barsony-Arcidiacono. Lasu Linkedin si descrive come consulente strategica e sviluppatrice d'impresa, ma dopo aver rilasciato un commento alla Nbc, laè sparita. La Barsony-Arcidiacono è infatti laa cui è intestata la società BAC Consulting Kft., società a responsabilità limitata che avrebbe venduto la merce ai nemici. Nel 2022, Hassan Nasrallah, il capo di del gruppo libanese, aveva ordinato ai membri del gruppo di abbandonare gli smartphone tecnologici per passare aiper evitare che Israele potesse intercettare le loro comunicazioni.