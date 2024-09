F1 GP Singapore | risultati e ordine di arrivo gara dominante per Norris

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Landotrionfa ladel Gran Premio di. Al via, scattato dalla pole position, mantiene la prima posizione davanti a Max Verstappen e prende il largo. Tutti i piloti optano per una strategia ad un’unica sosta, con la McLaren che rimaneper tutta la corsa. Ottimo passo anche della Ferrari, che senza la deludente qualifica di ieri sarebbe stata inper qualcosa di importante.si mantiene in testa per tutto il Gran Premio, commettendo due errori che per poco non hanno mandato la sua McLaren in barriera. Dopo sessantadue giri intensi, il numero quattro vince la, ma perde il giro veloce, conquistato da Ricciardo nel corso dell’ultimo giro. Sul podio anche Max Verstappen e Oscar Piastri. L.M. Verstappen O. Piastri G. Russell C. Leclerc L. Hamilton C. Sainz F. Alonso N. Hulkenberg S. Perez F. Colapinto Y. Tsunoda E. Ocon L.