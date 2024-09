Ciclismo | che successo per il campionato Italiano di Pump Track Una grande festa dello sport

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Ponte Buggianese, 22 settembre 2024 – La penultima manizione tricolore in Toscana in questo 2024 (l’ultima sarà il 6 ottobre con l’enduro all’Isola d’Elba) grazie al patrocinio e contributo della Regione Toscana e alla collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana e della LegaProfessionistico, si è svolta all’interno del ciclodromo Alfredo Martini in località Albinatico di Ponte Buggianese. In questa area si trova anche il bellissimo impianto “Bike 360 – The doctor’s bike park” che ha ospitato ilorganizzato dalla Bike Academy Valdinievole.