Cavallino di corto muso Ogunseye spezza il tabù e Trombini salva i tre punti

(Di domenica 22 settembre 2024) di Matteo Marzotti AREZZO L’Arezzo sfata il, vince a Pontedera per la seconda volta nella sua storia dopo l’unico successo della truppa di Cosmi, datato 13 aprile 1997. Ma ciò che più conta sono i tresu un campo e contro un avversario ostico, segnali di passi in avanti sul piano della mentalità e dell’organizzazione. Troise conferma il 4-3-3 ma con novità. Lazzarini scala al centro della difesa, facendo coppia con Gigli. Righetti rileva Coccia, mentre a destra l’intenzione sarebbe quella di schierare Montini ma un guaio muscolare lo manda in tribuna. Dentro Settembriniquindi, con Renzi in difesa. La prima occasione è per il Pontedera: Corona, il figlio d’arte, ci prova dalla distanza. La risposta dell’Arezzo è sui piedi Tavernelli al 4’ con un tiro a giro (suo unico lampo) sul quale Tantalocchi è attento.