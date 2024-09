Canoa slalom finali Coppa del Mondo 2024 | doppietta britannica nel kayak cross Spagnol fuori ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024)nelnelladeldi: Joseph Clarke e Mallory Franklin vincono l’ultima gara della stagione a La Seu d’Urgell (Spagna) e Clarke e Kimberly Woods difendono i titoli di World Cup conquistati lo scorso anno. Franklin si è imposta nella finale femminile sulla connazionale Woods, bronzo olimpico a Parigi ed oggi seconda, e sulla francese Angele Hug, argento olimpico in carica. Giornata storta, invece, per la campionessa olimpica di specialità, l’australiana Noemie Fox, eliminata anzitempo. In classifica generale, Woods ha trionfato con un totale di 219 punti, precedendo Franklin (201 punti) e l’australiana Jessica Fox, terza con 154 punti. Nella gara maschile, Joseph Clarke ha avuto la meglio sulloo David Llorente, secondo in gara, e sul brasiliano Pedro Goncalves.