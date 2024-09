Al killer di Sofia Castelli 24 anni di carcere la rabbia della famiglia | Così Sofia muore un’altra volta la legge ha premiato il femminicida

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Milano, 22 settembre 2024 – ???“non ha avuto giustizia. Provo, indignazione e ormai anche rassegnazione”. Aurora Fiameni è la migliore amica di. Dormiva nella stanza accanto nella notte dell’orrore, quando la studentessa fu uccisa con otto coltellate dall’ex fidanzato: “È un dolore che non si attenua mai. Anzi, è ancora più forte dopo questo ennesimo colpo giudiziario”. Un macigno per tutta lavittima e per tutti coloro che le hanno voluto bene: “Per i genitori è come sefosse morta, l’ennesima”. Prima massacrata dall’ex, poi tradita dallo Stato. La sentenza di condanna è definitiva: 24di reclusione per Zakaria Atqaoui, italo-marocchino, il 23enne che si nascose nell’armadio di casaragazza, a Cologno Monzese, e la uccise nel sonno il 29 luglio del 2023.aveva 20