Verso Inter-Milan Paulo Fonseca | Pulisic? Me lo aspettavo così forte e sulla difesa…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 21 settembre 2024), in conferenza stampa pre-derby,elogia Christiane fa il puntodifesa titolare Le parole del tecnico portoghesein vista della super sfida di domenica sera contro l’. Il derby, che, come noto, è ormai un tabù per il, arriva in un momento non felicissimo per i rossoneri, che stanno facendo molto fatica a far vedere il lavoro del mister di questo inizio stagione. Tra i giocatori che fanno un eccezione c’è sicuramente lo statunitense Christian, che ha iniziato con assist e reti anche questa stagione, convincendo il mister, che sottolinea di aspettarselo già, oltre che intelligente e capace di ricoprire diverse posizioni nella zona d’attacco. Le parole: Sì, me lo