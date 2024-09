Tu che mi butti fuori di casa | l' inattesa canzone di Fedez per Ferragni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) Un clima effervescente, barre incendiarie. Trae Tony Effe volano gli stracci. E intanto Chiara, tirata in ballo in questo velenoso scambio di rime, non ci sta. "Questa sera non uscirà l'ennesimo dissing, che ha intrattenuto molto, ma una fintaromantica priva di sincerità: un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati 10 mesi molto difficili", ha scritto ieri su Instagram anticipando quanto poi, in effetti, è accaduto. All'una di notte l'ex marito, invece di replicare al collega romano, ha pubblicato una breve traccia in cui parla senza filtri della crisi, della rottura con la ex moglie e del male che resta. In "Allucinazione collettiva", questo il titolo delladedicata al game over, alla fine della storia d'amore con Chiarapassa in rassegna i momenti più bui e difficili.