Tony Effe | Gucci dice che mi adora La risposta di Belen è spiazzante | Anch’io

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024)Rodriguez ha festeggiato i suoi 40 anni a lume di candela, di bianco vestita, con pochi amici e la sua famiglia. Un momento lieto per la conduttrice che si prepara a tornare dopo un anno di stop: condurrà su Nove “Only Fun-Comico Show” e da novembre su Real Time “Amore alla prova. La crisi del settimo anno”. “Non mi sento vecchia, ho acquisito consapevolezza, sono piu? sicura adesso. Il corpo giovane ha pensieri giovani, il corpo maturo ha pensieri maturi. Il sogno di ogni donna e? avere il fisico dei 30 anni, con la consapevolezza dell’eta? matura. Certo, mi dispiace vedere il corpo che cambia, la gamba che non e? tonica come una volta, ma non mi lamento, la genetica mi ha aiutato”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. Ma in queste ore Rodriguez sta mostrando apprezzamento per