Taglieggiavano un ragazzo disabile Arrestato un minore due denunciati

(Di sabato 21 settembre 2024) Une dueper il reato di estorsione aggravata ai danni di una persona portatrice di handicap. Un’indagine discreta e non semplice, quella messa in campo dalla Polizia locale di Cremona, presso la quale la persona vittima dell’odiosa estorsione si era rivolto. Stanco delle continue richieste di denaro, alle quali non era in grado di opporsi, la vittima a un certo punto si è fatta coraggio e ha deciso di chiedere aiuto. E’ scattata così un’operazione in grande stile che ha portato alla risoluzione del caso. In un quartiere di Cremona alcuni giovani avevano capito che una persona portatrice di handicap aveva delle difficoltà e così hanno pensato che, vista la loro superiorità fisica, avrebbero potuto approfittare di lei, chiedendole dei soldi in cambio della sua tranquillità.