Serie A 2024 25 - Diretta DAZN 5a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di sabato 21 settembre 2024) I big match suJuventus - Napoli e Inter - Milan infiammano il weekend! Sabato alle 18:00 Conte e Lukaku fanno visita ai bianconeri di Motta. Domenica alle 20:45 Milano si divide, con l’Inter che va a caccia di una vittoria storica e il Milan che cerca il riscatto.Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva ora.sTante le novità entusiasmanti in arrivo suqui tutte le offerte e le promo da attivare che inaugura il nuovo ciclo 24-29 diA Enilive all’insegna della trasformazione grazie al nuovo approccio strategico sviluppato con un unico obiettivo: far vivere il calcio ai tifosi italiani attraverso un racconto ancora più immersivo, emozionante, interattivo ed innovativo.