Scontro sull’alluvione tra Saliera e Pd L’ex dem | Pianoro lasciata sola Il partito | Fai politica con la destra

(Di sabato 21 settembre 2024) Bologna, 21 settembre 2024 – "La nostra comunità è stata". È deflagrato ieri mattina, daa Bologna fino a tutta la città metropolitana, lo sfogo sui social di Simonetta, che dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il suo Comune ha attaccato Palazzo Malvezzi. Dura la risposta del Pd bolognese: "Il senso delle istituzioni, molto caro a quella generazione del passato di cui Simonettafaceva parte, sembra averlo messo da parte per infilarsi nella campagna elettorale. Polemiche subdole", ha dichiarato Davide Di Noi. E hanno fatto poi seguito nuove dichiarazioni della ex vicepresidente dem della Regione e attuale assessora civica a, oltre a una precisazione della Città metropolitana. Clima plumbeo, l’alluvione è già terreno ditotale. Stefano Bonaccini: “Il governo polemizza ad alluvione in corso.