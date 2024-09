Robbiate notte da incubo | folle armato di ascia semina il terrore in centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)(Lecco), 21 settembre 2024 –horror a. Unhato il panico inpaese, brandendo un'tra i passanti. Poi si è barricato in casa, sempre impugnano l'. I carabinieri hanno impiegato più di due ore per convincerlo alla resa. A tenere in scacco gli abitanti delstorico oltre che i clienti di una gelateria è stato un cittadino straniero, con problemi familiari e sotto sfratto, che da alcune settimane manifesterebbe evidenti segni di squilibrio. Venerdì sera si è aggirato per le strade della zona dove abita con in una mano una grossae nell'altra i cocci di una bottiglia di vetro, urlando e sbraitando. Teneva l'rivolto verso terra, con la testa contro l'asfalto che sprigionava una scia di scintille, proprio come nelle scene dei film del