Prende a calci un’auto in sosta poi minaccia i carabinieri | denunciata a Marconi

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 settembre 2024 – Ha prima preso aine poi, una volta arrivati i, li hati con un coltello. E’ successo la scorsa notte in via Pincherle, a Roma. A contattare il 112 è stato il proprietario del veicolo, residente nella stessa via, riferendo che la donna, senza motivo, aveva preso ala carrozzeria della sua auto. Sul posto sono intervenuti idella Stazione San Paolo che hanno individuato la donna all’interno di un caravan, parcheggiato poco distante, e che alla loro vista, ha impugnato un coltello da cucina e, in evidente stato di alterazione, li hati. Isono riusciti a calmarla e ad affidarla a personale sanitario del 118 che l’ha trasportata presso l’ospedale San Camillo – Forlanini, sottoposta a Tso.