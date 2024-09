Oscar e la dama in rosa in scena al teatro Comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) "e lain" è il titolo dello spettacolo teatrale in programma stasera alle 21 aldi Loreto. Un viaggio magico incentrato sulla permanenza di un bambino all’ospedale nel mondo delle cure palliative tra sogno, realtà e poesia, per la regia di Emanuele Pianta, tratto dal libro di Eric-Emmanuel Schmitt. Presenta la serata Stefano Leva. L’ingresso è a offerta libera. L’iniziativa ha scopo benefico ed è organizzata in favore dell’hospice di Loreto per sensibilizzare la popolazione sul tema. Presente con il suo contributo la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto.