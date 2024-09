Oroscopo di branko di oggi sabato 21 settembre 2024 | Capricorno L’Amore Torna al Centro

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 21 settembre 2024) L’diper21Ariete La Luna vi rende pratici e attenti ai dettagli, soprattutto nei nuovi progetti. Evitate superficialità che potrebbe costarvi caro, specialmente sul lavoro. Toro Nuove opportunità grazie a Urano, soprattutto per chi lavora in tecnologia e ingegneria. Aspettatevi soddisfazioni con nuovi progetti. Gemelli Giove vi spinge a riflettere sulle vostre collaborazioni, che potrebbero non gratificarvi più come in passato. Cancro La Luna in Toro accentua tensioni relazionali, ma un approccio diplomatico vi aiuterà a risolvere. Leone La concorrenza lavorativa potrebbe mettervi alla prova; valutate ogni mossa con attenzione. Vergine Il periodo favorisce chi lavora in autonomia o studia; l’impegno porterà ottimi risultati.