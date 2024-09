Occupazione in crescita Sale la domanda di lavoro Massa Carrara sul podio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) La provincia disulinsieme a Pisa e Lucca per i buoni segnali registrati nel corso di questo mese in tema di. Nonostante le difficoltà di reperimento dei candidati rimangano elevate, si osserva un elemento incoraggiante: le imprese segnalano una riduzione del gap trae offerta diin tutti e tre i territori, grazie a una maggiore disponibilità di lavoratori qualificati. Nel mese di settembre, infatti, le imprese delle province di Lucca,e Pisa hanno programmato complessivamente oltre 7.600 assunzioni, registrando un aumento di quasi l’8% rispetto all’anno precedente. Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati su un campione di quasi 2.