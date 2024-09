Nel Lazio aspettiamo ancora il bando per i non autosufficienti | questi ritardi pesano sulle vite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Da qualche anno, in agosto, la Regionepubblica unattraverso il portale Efamily. I contributi sono di varia natura e riguardano tutti il servizio sociale: dal buono per l’acquisto di materiale didattico a quello per il nido, dal buono psicologico alle vacanze per i disabili fino all’importantissimo contributo per la non autosufficienza. In particolare quest’ultimo ha dei requisiti di partecipazione tassativi molto stringenti, come giusto che sia. Ogni anno sono richieste le medesime certificazioni per la non rivedibilità della condizione di non autosufficienza. Questo aspetto era stato già in passato un campanello di allarme, un controsenso intrinseco alla norma che costringe il cittadino – anno dopo anno – a dimostrare qualcosa che di per sé è irrevocabile e immutabile.