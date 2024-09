McTominay in campo dal primo minuto? Conte si prepara per Juventus-Napoli con due nuovi moduli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 21 settembre 2024) Il tecnico delAntoniotesta il 3-4-2-1, il 4-3-3 e il 3-5-2 contro la: possibile impiego didal 1?. Cresce l’attesa per il big match di Serie A tra, in programma nella quinta giornata del campionato di Serie A. Antonio, nel corso degli allenamenti a Castel Volturno, ha messo a punto diverse soluzioni tattiche che potrebbero stravolgere la formazione titolare. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport,ha sperimentato non solo il consueto 3-4-2-1, ma anche un 4-3-3 e un 3-5-2. Tra i nomi in evidenza spicca quello di Scott, il centrocampista scozzese che potrebbe esordire dalcontro i bianconeri. La sua presenza inpotrebbe significare un cambio di marcia per il, con un centropiù folto e dinamico.