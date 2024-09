Maria Rosaria Boccia cellulare sequestrato e casa perquisita L’imprenditrice indagata dopo la denuncia dell’ex ministro Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) La Procura di Roma haile perquisito l’abitazione di. La donna ènella CapitalelaGennarosu presunte pressioni indebite e su un caso di lesioni relative al periodo in cui i due avevano una relazione. L’indagine è stata delegata ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma. Alla– nella quale non sono specificati i presunti reati – l’exdella Cultura ha allegato una parte delle chat tra lui edi Pompei, che nel mese di agosto è stata sul punto di essere nominata sua consulente per i Grandi eventi. “Ho fatto delle cose che non avrei mai fatto”, reciterebbe uno dei messaggi diindirizzati a, che risponde: “Hai ragione”.