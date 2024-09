Le pagelle Nicastro battaglia salva gol e sfiora la rete Pagate due disattenzioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Vukovic 6: poco impegnato. Esordisce con un bagher al 40°. Prova a metterci il piede nel cucchiaio di Cicciarelli su rigore, ma non basta. Nulla può sull’incornata di Capuano Palomba 5,5: re dei contrasti aerei, ma mpreciso e insicuro nell’azione del gol. Poi è attento fino all’ultimo, immolandosi evita il 3 a 0 nel recupero Coppola 6,5: attento in fase difensiva. Molto pericoloso a 20 minuti dal termine con un tiro dalla distanza che Vannucchi alza sopra alla traversa Tonucci 5,5: ingaggia per tutto il primo tempo una lotta fisica con Cianci, neutralizzandolo fino al momento in cui anticipa Di Paola guadagnandosi il rigore. Perde il duello aereo con Capuano in occasione del 2 a 0 (22’st Neri 6,5: propositivo.