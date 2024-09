Laver Cup 2024 Europa e Resto del Mondo sul 2-2 al termine della prima giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Si chiude sul 2-2 ladi sfide, nella quale ogni vittoria valeva un punto, tradelallaCupdi tennis, in corso a Berlino, in Germania: dopo l’1-1 maturato aldei due singolarisessione, nella seconda al successo del bulgaro Grigor Dimitrov rimediano in doppio gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton. Nel terzo singolare diil bulgaro Grigor Dimitrov regola il cileno Alejandro Tabilo per 7-6 (4) 7-6 (2) in due ore e 17 minuti e regala il punto del 2-1 all’. Nel primo set Dimitrov annulla due break point non consecutivi nel quarto gioco, poi senza ulteriori sussulti si va al tiebreak. Scambio di minibreak tra terzo e quarto punto, poi l’allungo decisivo arriva sul 4-4, quando il bulgaro vince tre punti di fila, il primo dei quali in risposta, e va a chiudere sul 7-4 in un’ora.