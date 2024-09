La maggioranza di governo è solida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Quel che conta in politica sono i fatti.Credo e sembra che la.mia opinione sia proporzionata all' opinione pubblica che dovrebbe distinguere tra una sinistra quando era alha praticamente ceduto lo Stato ad un assolutismo perdente,che rappresenta una minaccia alla pace sociale ed unche si scrolla di dosso l' anacronistico infruttuoso sistema comunista e cerca di riparare alla mancanza di attestati benefici e fare tutto cio' che non e' stato fatto. Forse, ma è naturale che tra partiti dici sia qualche elemento di discordia considerando che ogni partito ha una sua precisa fisionomia politica ma la sua unità quando serve non e' mai stata in pericolo. Una convergenza che frantuma il speranzoso scava!camento ordito per lesionare la credibilita' del centro- destra.