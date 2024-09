I dissing celebri della letteratura fanno impazzire il web

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 21 settembre 2024) Un post su Instagram, pubblicato sul profilo Littleladyterry, ha raccolto in un carosello ipiù belli e divertentipoesia. Altro che Fedez contro Tony Effe, iartistici sono ugualmente caustici, ma anche molto forbiti nel linguaggio e nei contenuti. Così, se Giuseppe Ungaretti, simbolo dell’ermetismo, definisce Eugenio Montale “Una me*da” (la sintesi è davvero un dono), il vate Gabriele D’Annunzio si rivolge al futurista Filippo Tommaso Marinetti, chiamandolo “Nullità tonante. Cretino fosforescente“. Fin qui i lirici, ma ci sono anche frasi e ragionamenti più articolati. Per esempio il corposo insulto di George Bernard Shaw a sir Walter Scott e, nientepopodimenoche, a William Shakespeare: “Con la sola eccezione di Omero, non c’è nessuno scrittore illustre, nemmeno Sir Walter Scott, che io disprezzi interamente come disprezzo Shakespeare.