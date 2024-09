Grande Fratello Javier Martinez svela di essere particolarmente interessato ad una delle inquiline | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 21 settembre 2024) Alc’è aria d’amore! Dopo la discussione di ieri tra Lorenzo e Shaila, in quanto la ragazza gli ha dato lo stop dopo una inappropriata scenata di gelosia del ragazzo, ribadendo che per lei lui è un amico ed essendo single può fare quello che vuole. Il clima tra i due si è poi rasserenato, tanto che oggi sono stati spesso è volentieri ancora vicini. Ma in questo quadretto idilliaco sembraentrato un terzo incomodo. Infatti oggi il bel pallavolistaha rivelato agli inquilini di provare interesse per unaragazze. Inizialmente sembrava attratto da Yulia, ma a quanto pare anchs le sue attenzioni si sono spostate su Shaila: Io unacose che cerco molto è la dolcezza e l’umiltà e questa cosa quella ragazza lì la sta tirando fuori in modo inaspettato, non è a star che inizialmente pensi che sia.