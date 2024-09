Corri la vita 2024 Simona Ventura madrina Starter il neo marito

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 21 settembre 2024) FIRENZE –lail neoGiovanni Terzi.di ‘la’, ventiduesima edizione al via a Firenze domenica 29 settembre.Giovanni Terzi, neodi superSimo, giornalista e appassionato di sport, che subito dopo il via parteciperà alla corsa. Manifestazione di solidarietà che anche quest‘anno terminerà alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria dove sono attese oltre trentamila persone per sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno.e Giovanni Terzi: “Con vero entusiasmo abbiamo accettato di esseredi ‘La’ che ha l’obiettivo di sostenere le strutture e i progetti e che aiutano le donne malate di tumore al seno. Una iniziativa straordinaria che ha raccolto e donato più di 8.