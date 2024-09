Ciclismo Mondiali Zurigo 2024 | startlist e favorite cronometro donne Elite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Lee ladelladeidisu strada, di scena adal 22 al 29 settembre. Il titolo iridato contro il tempo si assegna lungo un tracciato di 29,1 chilometri che vedrà le atlete impegnate da Gossau a. Al via tutte le principali interpreti della specialità , pronte a sfidarsi nella lotta per la maglia di campionessa mondiale. Andiamo quindi a scoprire quali sono le protagoniste più attese.: PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMINGFEMMINILE: PERCORSO E ALTIMETRIA Sulla carta il duello più serrato sarà quello tra l’australiana Grace Brown e la statunitense Chloe Dygert. Le due si sono infatti alternate tradello scorso anno e Olimpiadi di Parigi, con la prima che ha trionfato in Francia dopo essersi arresa alla seconda lo scorso anno a Glasgow.