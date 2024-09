Cari laudatores di Thiago Motta che sarebbe successo se a fare tre 0-0 di fila fosse stato Max Allegri?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024) Amici juventini, chese atre 0-0 diMax? Riflessioni a caldo dopo Juventus Napoli. Può essere sufficiente non aver subito goal nelle prime cinque gare di campionato? Può essere sufficiente annotare come migliore in campo di Madama Andrea Cambiaso? Può essere sufficiente continuare a dire: bisogna avere pazienza e dare tempo a? C’è un’unica risposta a questi interrogativi: No. L’allenatore Italo-brasiliano è persona intelligente e saggia e ha ammesso ai microfoni di Dazn che serve qualcosa in più per vincere. Sia chiaro, il pareggio con il Napoli può essere derubricato come positivo per le indiscusse qualità della squadra partenopea e dell’allenatore a noi molto caro. Ma il pareggio con il Napoli arriva dopo due pareggi consecutivi con Empoli e Roma, non certo Real Madrid e Bayern Monaco. Manca più di qualcosa.