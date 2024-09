Bagnaia vince la Sprint di Misano davanti a Martin

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 21 settembre 2024)ADRIATICO (ITALPRESS) – Francesco, in sella alla Ducati ufficiale,laRace del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, disputata sul circuito di. Con questo successo Pecco riduce così il distacco in campionato da Jorge(Ducati Prima Pramac) a soli quattro punti. Proprio lo spagnolo chiude al secondo posto, dopo aver subito il sorpasso del rivale a cinque giri dal termine. “Oggi volevo dare il 100% e sono felice di esserci riuscito. Il passo gara mio e diè stato incredibile. Abbiamo fatto dei tempi impensabili due settimane fa. La partenza non è stata buona e il recupero è stato tosto, ma alla fine ho accorciato il gap su”, ha dettoa fine gara. Podio anche per Enea Bastianini (Ducati Lenovo), terzo. Chiude, invece, quarto Marc Marquez (Ducati Gresini), mentre Pedro Acosta (Ktm GasGas) è quinto.