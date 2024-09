Visite e screening Un ospedale in piazza | Prevenzione sanitaria a portata di cittadino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Domenica inAranci sarà allestito unda campo con gazebo e ambulatori medici attrezzati in cui saranno eseguitidiagnostici emediche a titolo gratuito. I cittadini che vorranno partecipare saranno invitati a compilare appositi questionari e quindi, attraverso un vero e proprio triage, indirizzati alla visita medica e all’ambulatorio di competenza in base all’anamnesi eseguita e alla storia clinica riscontrata. Il triage a cielo aperto sarà aperto dalle 9.30 fino alle 18 (con una pausa dalle 12.30 alle 15). L’iniziativa è a cura di Lions Club Massa-Carrara Host ed è patrocinata dal Comune in collaborazione con Croce Rosa Italiana, i volontari locali delle associazioni operanti in ambito sanitario come Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) e Atmar ( Associazione toscana malati reumatici), Protezione civile e alcuni titolari di farmacie.