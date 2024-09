Traffico Roma del 20-09-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare rallentamenti e code possibili lungo la carreggiata esterna a causa delintenso traFiumicino e la diramazioneSud particolarmente trafficata anche interna tra via di Casal del Marmo e la Prenestina ulteriore prudenza sul trattoNapoli della A1 a causa di un incidente almeno 7 km di coda tra Pontecorvo e Cassino per chi va al capoluogo Campano spostamenti dell’ora di punta senza altri problemi sul tratto Urbano della A24 su via del Foro Italico rallentamenti e code a tratti tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria verso San Giovanni ancora problemi per chi si trova sulla tangenziale est per un precedente incidente altezza via Tiburtina Portonaccio verso l’olimpico il tratto è stato comunque riaperto la città dipossibili disagi per un incidente su Viale Palmiro Togliatti altezza via ...