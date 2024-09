Terrore a Traversara A decine portati via dagli elicotteri Due i dispersi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nell’aria si sente il rumore dell’elicottero, che per un attimo sovrasta il resto: lo scroscio continuo dell’acqua che scorre impetuosa sulle case, su un paese intero, fino a inondare i campi. È un copione che speravamo di non vedere più, e invece riecco le stesse scene: e stavolta è toccato apagare lo scotto più alto. Qui il Lamone ha rotto l’argine con violenza proprio di fronte all’abitato, spazzando via almeno una casa nel suo percorso. E proprio qui, secondo la testimonianza di un tecnico che era al lavoro per monitorare la situazione, si trovavano due persone che risultano disperse: l’uomo ha riferito ai soccorritori di aver visto le loro sagome dalle finestre di una casa spazzata via dalla furia dell’acqua, trascinate via mentre alzavano le braccia in cerca di un appiglio. Altro non si sa, per il momento: ieri sera infatti non risultavano denunce di scomparsa.